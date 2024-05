Gesucht: Ein Schrittmacher für das Herz der Stadt

Einstimmig wurde in der gestrigen Gemeinderatssitzung ein Antrag zur Einrichtung einer Arbeitsgruppe "Wirtschaftliche Entwicklung in der Steyrer Alt- und Innenstadt" angenommen. Die Idee ist nicht neu und auch nicht von der Hand zu weisen. In den vergangenen Jahren hatte es bereits zahlreiche Anläufe dazu gegeben. Neu war diesmal jedoch, dass der Antrag von der Steyrer FP gestellt wurde.

Der Verlust des letzten Lebensmittelgeschäfts (Billa, Anm.) am Stadtplatz sei ein Knackpunkt gewesen, sagte Vizebürgermeister Helmut Zöttl (FP): "Die Lage ist prekär, wir müssen alle an einen Tisch bringen." Zudem gebe es hohen Wohnungsleerstand in der Innenstadt. Dass Autos ins Zentrum fahren, daran könne die Abwärtsspirale jedoch nicht liegen. Das bekräftigte Parteikollegin Stadträtin Evelyn Kattnigg: "Reden wir nicht über einen autofreien Stadtplatz. Die Leute wollen ihr Einkaufssackerl nicht zehn Minuten lang tragen."

Für den Antrag, jedoch nicht auf FP-Linie waren die anderen Fraktionen. Stadtrat Christian Baumgarten (SP) erinnerte an zwei runde Tische zum Thema im Jahr 2023, diese seien aber mit Ausnahme der Politik spärlich besetzt gewesen. "Wir haben im Vorjahr 183 Veranstaltungen im Umfeld des Stadtzentrums durchgeführt, das ist nicht nichts." Die Politik könne nur helfen, Geschäftsleute, Wirte und Vermieter müssten Taten setzen.

Die Stadt sei nicht ganz unschuldig, konterte Stadträtin Judith Ringer (VP): "Das Einkaufszentrum in Stadtnähe am Tabor hat zu Abwanderung geführt, die Schanigartengebühren wurden erhöht."

Laut Neos-Gemeinderat Pit Freisais fehle ein ganzheitliches Konzept: "Es gibt nur einen Fleckerlteppich, keinen Mut, siehe Verkehr am Stadtplatz." Dem stimmte Grünen-Gemeinderat Kurt Prack zu und warf ein, dass der Stadtplatz allen Steyrern, nicht nur den Geschäftsleuten gehöre: "Schauen wir doch, wie es andere Städte besser machen." Von einer guten Idee der FP sprach Ruth Pohlhammer (Grüne): "Aber gleich mit Denkverboten zu starten, ist nicht gut." Rosa Hieß (SP) ergänzte: "Öffnungszeiten sind wichtig." Am Ende mahnte Bürgermeister Markus Vogl (SP), dass der Stadtplatz das Herz Steyrs sei, das den Pulsschlag vorgebe: "Wir müssen zusammenhelfen. Er ist mehr als nur ein Handelsplatz."

Autor Gerald Winterleitner Lokalredakteur Steyr Gerald Winterleitner