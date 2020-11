Star Wars: "Darth Vader"-Darsteller ist gestorben

Seine Statur mit rund zwei Metern Körpergröße soll Prowse zu seiner Rolle verholfen haben, als 1977 der erste Star-Wars-Film "Krieg der Sterne" herauskam. Darth Vader steht in der berühmten Filmreihe auf der dunklen Seite der Macht und ist Gegenspieler des Helden Luke Skywalker.

In den Kampfszenen von Darth Vader war Prowse durch Fechter Bob Anderson ersetzt worden, der bereits 2012 im Alter von 89 Jahren gestorben war. In den 60er Jahren war Prowse dreifacher britischer Meister im Gewichtheben. 1978 trainierte er Christopher Reeve für dessen Part in "Superman".

Das Leben des dreifachen Vaters und seine Paraderolle als Darth Vader erzählt die 2015 herausgekommene Filmbiografie "I Am Your Father".