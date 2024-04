Knalleffekt für #MeToo-Bewegung: Weinstein-Urteil aufgehoben

Das höchste Gericht des Staates New York hat die Verurteilung des einst mächtigsten Produzenten Hollywoods aus dem Jahr 2020 am Donnerstag aufgehoben. Das Gericht (drei Richter, vier Richterinnen) befand, dass der Richter im Verfahren einen entscheidenden Fehler gemacht hatte, indem er Zeugenaussagen aus vier weiteren Fällen zugelassen habe, die für die Verhandlung doch nicht legitim gewesen sein. Sie wurden damals genutzt, um Weinsteins gewaltsames Verhaltensmuster zu veranschaulichen.

Eine Stimme machte den Unterschied

In einer sogenannten 4-3-Entscheidung (vier Richter dafür, drei dagegen) legte der New York Court of Appeals fest, dass Weinstein neben diesem und weiterer Fehler keinen fairen Prozess erhalten habe. Die vier Richter, die die Mehrheit bildeten, kamen zum Schluss, dass "Weinstein nicht allein wegen der Verbrechen, die ihm vorgeworfen worden sind, verurteilt worden ist, sondern zu gewichtigen Teilen wegen seines Verhaltens in der Vergangenheit", wie die "New York Times" berichtet.

„Wir haben alle sehr hart gearbeitet und dies ist ein enormer Sieg für jeden Angeklagten im Bundesstaat New York", sagte Weinsteins Anwalt Arthur Aidala.

Weinstein bleibt im Gefängnis

Die Staatsanwaltschaft von Manhattan steht nun vor der Entscheidung, ob sie gegen Weinstein erneut verhandeln wird. Hier ist wiederum Alvin L. Bragg gefragt, der sich gerade mitten im Prozess gegen Ex-Präsident Donald Trump befindet. "Wir werden alles Erdenkliche tun, das in unserer Macht liegt, um erneut gegen Weinstein zu verhandeln. Und wir bleiben unserem Versprechen treu, Überlebenden von sexuellen Übergriffen zur Seite zu stehen", heißt es seitens der Staatsanwalt.

Weinstein wird aber weiter im Gefängnis bleiben, da er dort eine 16-jährige Haftstrafe absitzt, zu die er 2022 im Falle einer Vergewaltigung einer Frau im Beverly Hills Hotel (Kalifornien) rechtmäßig verurteilt worden ist. Allem Anschein nach wird Weinstein von New York in eine Haftanstalt nach Kalifornien überstellt.



Das nun aufgehobene Urteil in New York belief sich auf 23 Jahre Haft, es war das Resultat von Aussagen vor Gericht zweier Frauen, Mariam Haley (Produktionsassistentin) und Jessica Mann (Schauspielerin).

Heftige Reaktionen

Die Verurteilung von Weinstein - mehr als hundert Frauen beschuldigten ihn des sexuellen Machtmissbrauchs - vor vier Jahren war ein Meilenstein für die #MeToo-Bewegung, für Frauen weltweit wurde sie zum Zeichen dafür, dass sie vom System gehört und gesehen werden. Dementsprechend heftig und emotional fallen die Reaktionen auf die Aufhebung des Urteils aus.

Hollywood-Star Ashley Judd, die eine wichtige Rolle im Publikmachen von Weinsteins Übergriffen spielte, sagt, die Aufhebung "sei unfair gegenüber allen Überlebenden". Aber sie alle wüssten noch immer, was die Wahrheit sei. "Und wir wissen, passiert ist."

Katherine Kendall, eine jener Schauspielerinnen, die Beschuldigungen gegen Weinstein vorbrachte, sagte, die Aufhebung des Urteils sei "eine schreckliche Erinnerung daran, dass Opfer sexueller Gewalt einfach keine Gerechtigkeit bekommen. Ich fühle mich vom Rechtssystem komplett enttäuscht."

Amber Tamblyn, Schauspielerin, Regisseurin und Autorin, verglich die Aufhebung mit einem herben Schlag "für eine ganze Gemeinschaft an Frauen, die ihr Leben und ihre Karriere aufs Spiel setzten, als sie ihre Geschichten öffentlich machten".

