An Edmond Rostands Mantel-und-Degen-Klassiker "Cyrano de Bergerac" (1897) haben sich schon viele versucht – das Linzer Theater Phönix hat in der Neufassung von Caroline Ghanipour eine Version gefunden, die das Wesentliche präzise herausschält und es mit Witz, Verve und Tempo erzählt. Am Donnerstagabend war Premiere.