Seebühne am Wolfgangsee: "Hier kann jeder ein Heiliger werden"

Am Mittwoch hat der 100-Tonnen-Kran seinen Arbeitsplatz vor dem Feriencamp in der Ortschaft Ried direkt am Ufer des Wolfgangsees und am Fuße des Falkensteins verlassen. Jetzt ist die Gemeinde um ein temporäres Wahrzeichen reicher. Die Seebühne mit 829 Sitzplätzen, entworfen vom Architekten Eduard Neversal, ist fertig, nächste Woche werden die Dach- und Seitenplanen montiert.