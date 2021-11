Rassismus? Stones streichen "Brown Sugar" von Setlist

Der Song sei aus der Sicht von Kritikern rassistisch, sexistisch und ein Angriff auf schwarze Frauen.

Die Band hatte bereits Mitte Oktober angedeutet, dass sie den Song auf der Bühne nicht spielen werde. Dabei geht es darum, ob Textzeilen wie "Brown Sugar, how come you taste so good? Brown Sugar, just like a young girl should" als Anklage und Verherrlichung der historischen Verhältnisse zu verstehen sind.

"Dieser Scheiß"

In einem Interview mit der "Los Angeles Times" hatte Keith Richards im Oktober die Streichung des Songs aus dem Programm bestätigt. Für ihn ist klar, dass "Brown Sugar" stets den Horror der Sklaverei thematisiert hat. Er wolle wegen "diesem Scheiß" allerdings keinen Stress. Irgendwann, so hofft Richards, könne "das Baby" wieder in seiner alten Pracht erstrahlen, sagte der 77-Jährige.

Das von Leadsänger Mick Jagger (78) und Gitarrist Keith Richards (77) geschriebene Lied dreht sich um die Sklaverei in den USA, angedeutet wird in dem Text, dass junge schwarze Mädchen und Frauen für sexuelles Vergnügen der Sklavenbesitzer missbraucht wurden.

Jagger postete auf seinem eigenen Twitter-Account Fotos aus Dallas vor dem Konzert. Auf einem steht er vor dem Kunstmuseum African American Museum, das er besuchte – auch das wurde von Kritikern kommentiert und interpretiert. Die Entscheidung, auf "Brown Sugar" während der "No Filter Tour" durch die USA zu verzichten, rief allerdings auch Kritik hervor. Poster und User schreiben auf sozialen Netzwerken unter anderem von Zensur.