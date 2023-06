Rammstein: Ermittlungen in Vilnius eingestellt

Die deutsche Rockband Rammstein steht in den Negativ-Schlagzeilen, weil gegen Frontmann Till Lindemann Vorwürfe laut geworden sind, er habe sich mithilfe einer Casting-Mitarbeiterin sehr junge Frauen „zuführen lassen“ für sexuelle Handlungen während und nach den Konzerten des 60-Jährigen. Einige eingeladene Mädchen sollen aber im Vorhinein gar nicht gewusst haben, dass es bei diesen Aftershow-Partys um Sex gehen sollte, manche sollen mutmaßlich „unter Druck gesetzt“ oder „überrumpelt“ worden sein, hieß es in deutschen Medien. Sogar vom gravierenden Vorwurf, Opfer seien mit K.o.-Tropfen gefügig gemacht worden, war die Rede.

Am Wochenende allerdings berichtete erst das Fachmagazin "Rolling Stone" und dann die "Bild"-Zeitung, dass die Polizei in der litauischen Hauptstadt Vilnius die Ermittlungen gegen Lindemann eingestellt habe. Eine junge Frau aus Irland hatte nach einem Rammstein-Konzert in Vilnius zur Anzeige gebracht, sie hätte bei der After-Party "möglicherweise" Substanzen verabreicht bekommen und habe sich nach dem Erwachen nicht mehr erinnern können, auch nicht, woher die Hämatome an ihrem Körper stammten. Die litauische Polizei teilte mit, es sei kein Hinweis auf ein Verbrechen erkennbar. Schon Tage zuvor hatten Lindemanns Anwälte behauptet, dass alle diese Vorwürfe "unwahr" seien. Es gilt für alle Beteiligten die Unschuldsvermutung.

Autor Robert Stammler Redakteur Land und Leute Robert Stammler

