Weihnachtsgeschäft: Händler zeigen sich zufrieden

Dem Handel stehen im Weihnachtsgeschäft wichtige Tage bevor: Der heutige vierte Adventsamstag, der Montag sowie der Heilige Abend sind aufgrund der vielen "Last-Minute-Shopper" erfahrungsgemäß umsatzstarke Tage.

Insgesamt werden rund 35 Prozent der gesamten Weihnachtsumsätze zwischen dem 16. und dem 24. Dezember erzielt. Das geht aus einer Prognose der KMU Forschung Austria hervor, die diese Woche in Wien präsentiert wurde. Zwischen Weihnachten und Silvester gibt es heuer 3,5 Einkaufstage: Es wird erwartet, dass zehn Prozent des Umsatzes im Weihnachtsgeschäft in diesem Zeitraum erzielt werden. Wie berichtet, liegen die Umsätze im bisherigen Weihnachtsgeschäft im stationären Handel rund ein Prozent über dem Vergleichszeitraum des Vorjahres.

Bildbände und Skier sind gefragt

"Die Stimmung ist gut, derzeit sieht es so aus, als ob die Prognosen in Richtung gutes heuriges Weihnachtsgeschäft richtig gelegen wären", sagt Ernst Wiesinger, Obmann der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer Oberösterreich, laut einer Aussendung. Im Buchhandel sind laut Wiesinger neben Bildbänden auch Ratgeber aller Art stark im Trend.

Im Sportartikelhandel sind heuer Tourenskier, Schneeschuhe, Ski-schuhe sowie -bekleidung gefragt. Verkaufsstärkste Warengruppen im Textilhandel sind Jacken, Kleider, Tücher, Schals, Pullover und Sweater.

