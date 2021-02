MAN: Welche Chancen hat das Steyrer Werk?

Am Mittwoch sollen die Vertreter von MAN der Staatlichen Wirtschaftskommission darlegen, warum an Steyr nicht mehr festgehalten wird. Die Kommission tagt auf Einladung von Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner in Linz. Dieser sagt, oberstes Ziel sei "die Erhaltung des Standorts im Produktionsverbund von MAN".

Dass auch an einem Plan B gearbeitet wird, hat Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck schon angekündigt. Dabei geht es um die Frage, ob es gelingt, ein Konsortium zu zimmern, das das Werk übernehmen könnte. Wie berichtet, ist ein Interessent Ex-Magna-Chef Siegfried Wolf, der Aufsichtsratschef von Russian Machines.

Ob auch heimische Industriebetriebe mit von der Partei sein werden, hängt davon ab, unter welchen Bedingungen sie das Werk und seine Beschäftigten übernehmen sollen. KTM-Chef Stefan Pierer, der zunächst durchaus Interesse gezeigt hat, ist dem Vernehmen nach nicht mehr so begeistert von der Idee. Das habe mit dem Einkommensniveau zu tun. Denn MAN-Mitarbeiter verdienen mehr als der Durchschnitt und deutlich über Kollektivvertrag. Dies deshalb, weil noch alte Verträge aus der Zeit von Steyr-Daimler-Puch gelten.

Artikel von Dietmar Mascher Stellvertretender Chefredakteur, Leiter Wirtschaftsredaktion d.mascher@nachrichten.at