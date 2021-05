"Wir schaffen heuer elf Milliarden Covid-Dosen"

Die globale Pharma-Industrie habe in einer bisher nie dagewesenen Anstrengung innerhalb eines Jahres einen Impfstoff gegen Covid-19 entwickelt und auf den Markt gebracht. Bis Jahresende 2021 sollen elf Milliarden Impfdosen zur Verfügung stehen, sagte gestern Renée Gallo-Daniel, Präsidentin des Österreichischen Verbandes der Impfstoffhersteller und Firmensprecherin von Pfizer Österreich, bei einem Online-Hintergrundgespräch des Verbandes der österreichischen Pharma-Industrie (Pharmig).

284 Covid-19-Impfstoffkandidaten gebe es derzeit. 14 davon wurden bisher zugelassen, vier davon in der EU. "Aber die Forschung geht weiter", sagte Gallo-Daniel. Mutationen, Impfungen für Kinder oder Schwangere erforderten weitere Anstrengungen bei Forschung, Entwicklung und Produktion.

Die heimische Pharma-Industrie ist ins weltweite Netzwerk der Pandemiebekämpfung gut eingebunden. Valneva, das nicht nur in Österreich, sondern in sechs weiteren europäischen Ländern vertreten ist, will noch heuer für einen eigenen Impfstoff (VLA2001) eine Zulassung beantragen. Dieser soll dann in Schottland produziert und in Schweden verpackt werden.

Es sei unmöglich, innerhalb der kurzen Zeit eine Produktion in Österreich aufzubauen, sagte Valneva-Manager Olivier Jankowitsch.

Michael Kocher von Novartis Austria verwies ebenfalls auf die Komplexität und die weltweite Vernetzung. Sein Unternehmen liefert ebenso zum Impfstoff von Biontech/Pfizer zu wie das Wiener Familienunternehmen Polymun Scientific. Beide Unternehmen – Novartis und Polymun – beliefern auch den deutschen Impfstoffhersteller Curevac, der demnächst eine Zulassung bekommen dürfte.

Bernhard Wittmann, Pharmig-Vizepräsident und Geschäftsführer der Sigmapharm Arzneimittel GmbH, sagte, Europa müsse ein leistungsfähiger Pharmastandort bleiben. (hn)