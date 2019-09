Viele Bewerber für den Digitalos

Eine bunte Mischung aus Start-ups, digitalen Personen und Leitbetrieben hat bereits die Unterlagen für den Digitalos eingereicht:

Johannes Knierzinger verspricht mit seinem Start-up Newsadoo eine Lösung für innovativen Nachrichtenkonsum.

Eine Entwicklung vom traditionellen Telefonbuchverlag mit 85 örtlichen Telefonbüchern hin zum multimedialen Verlagshaus mit Rundum-Service für KMU hat sich das Welser Unternehmen Heise hingelegt: Das Angebot reicht von individuellen Websites bis hin zur eigenen Firmen-App.

Das Linzer Start-up Billup versteht sich als "digitaler Steuerberater auf dem Smartphone". Hinter dem von Markus Bartl (rechtes Bild) gegründeten Unternehmen stehen mehr als 150 Experten von sieben Kanzleien. Die Zusammenarbeit mit den Kunden erfolgt papierlos.

Die Meldefrist endet am 12. September. Die OÖN und ihre Partner küren am 22. Oktober in der Tabakfabrik die Preisträger in fünf Kategorien. Alle Infos dazu finden Sie auf www.digitalos.at.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.