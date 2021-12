Stromerzeugung aus Kohle auf Rekordniveau

Die globale Stromerzeugung aus Kohle dürfte 2021 voraussichtlich 10.350 Terawattstunden erreichen, wie die IEA gestern mitteilte. Das entspreche einem Anstieg von neun Prozent.

Getrieben werde die Nachfrage nach Kohlestrom von der raschen Erholung der Weltwirtschaft von der Coronakrise. Diese habe den Strombedarf "viel schneller in die Höhe getrieben, als eine kohlenstoffarme Versorgung mithalten kann". IEA-Chef Fatih Birol sieht in dem Anstieg "ein besorgniserregendes Zeichen dafür, wie weit die Welt in ihren Bemühungen vom Weg abgekommen ist, die Emissionen auf netto null zu senken".

Auf China entfällt mehr als die Hälfte der weltweiten Kohleverstromung. Der Anstieg beträgt dort heuer ebenso neun Prozent.