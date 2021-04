Rewe plant Adeg-Kaufmannsmodell auch für Billa

"Das ist nichts in weiter Ferne, lieber früher als später", präzisierte Rewe-Österreich-Chef Marcel Haraszti erste Ankündigungen im APA-Gespräch. Adeg werde aber weiter bestehen bleiben.

Als Positivbeispiel führte Haraszti auch das Kaufmannsmodell bei der deutschen Konzernmutter an. Rewe ging aus Einkaufsgenossenschaften von einzelnen Kaufleuten hervor. Rewe Deutschland sei stark gewachsen mit den Kaufleuten. "Man kann sich da einiges gutes absehen", so Haraszti.

Der Rewe-Österreich-Chef will ein mögliches Billa-Kaufmannsmodell gemeinsam mit den Adeg-Kaufleuten absprechen. "Wir schauen gerade, wie und wann das möglich ist. Wenn wir es ausrollen, dann hat es Hand und Fuß", sagte Haraszti. "Ich bin ein totaler Kaufmannsmodell-Fan." Bestehende Billa-Filialen oder neue Standorte könnten von selbstständigen Kaufleuten geführt werden. "Natürlich bleibt immer das Filialsystem erhalten", betonte der Handelsmanager.

Bis 2024 will der Rewe-Österreich-Chef rund 100 neue Billa-Filialen in Österreich eröffnen. In Salzburg sei Billa "nicht ausreichend vertreten", in Tirol habe man "noch Potenzial", Oberösterreich sei "einer der wichtigsten Expansionsgebiete" und in Wien wachse die Bevölkerung stark. "Wir sehen für uns schon noch Platz", sagte Haraszti.

Mehr Billa-Boxen

Billa will die kürzlich in Kärnten aufgestellten 11-Quadratmeter-Regionalboxen noch in weiteren Bundesländern testen. Die Supermarktkette hatte Anfang April in Kooperation mit dem Start-up myAcker vier kleine Selbstbedienungs-Containergeschäfte als Pilotprojekt eröffnet. Man werde noch "ein paar" weitere Boxen aufstellen, sagte Haraszti. Das 2018 gegründete Kärntner Unternehmen myAcker hat unter der Marke "AckerBox" bereits sieben Selbstbedienungscontainer mit Kiosk-Checkoutsystem in Kärnten aufgestellt, zwei in der Steiermark und einen in Oberösterreich. In den Billa-Regionalboxen - ein umgebauter Container - werden mehr als 200 Produkte von lokalen Produzenten und Produkte des täglichen Bedarfs wie Hygiene- und Reinigungsmittel, Taschentücher, Toilettenpapier und Müllsäcke angeboten.

Es gelten die gleichen Öffnungszeiten wie in größeren Geschäften. Haraszti hält die Öffnungszeitenbeschränkung aber für unnötig, weil dort keine Mitarbeiter beschäftigt werden. "Wir bekommen ständig Anfragen von Gemeinden und Bürgermeistern", so der Rewe-Österreich-Chef. Viele kleine Gemeinden in Österreich haben keinen Nahversorger mehr.

Bauern müssen das verstehen

Der Handelsmanager warb bei den Bauern für Verständnis. "Man muss die Kirche im Dorf lassen. Es ist ein unterschiedliches Geschäftsmodell", sagte Haraszti. Man sei Händler und verkaufe regionale Produkte, die Bauern und Direktvermarkter würden ihre eigenen Erzeugnisse verkaufen. Befürchtungen, dass mittel- bis langfristig österreichweit eine sehr hohe Anzahl von Billa-Regionalboxen aufgestellt werden, sind für den Rewe-Boss nicht nachvollziehbar. "Österreich wird nicht zugeboxt."