Was ist zuletzt gut gelaufen, wo gibt es noch Potenzial? Welche Entwicklungsmöglichkeiten gibt es für den Mitarbeiter, welche Ziele sollten im neuen Jahr erreicht werden? Diese Themen sind häufig Inhalt von Mitarbeitergesprächen. Werden ehrliche Rückmeldungen gegeben, Konflikte nicht gescheut und nicht versucht, im Gegenüber den Schuldigen zu suchen, können diese wichtig für die Personalentwicklung sein.

Allerdings sollten Gespräche zwischen Vorgesetztem und Mitarbeiter nicht nur einmal im Jahr zu einem fixen Termin, sondern regelmäßig aus einer Situation heraus stattfinden. Dabei geht es nicht darum, in die Privatsphäre des Gegenübers einzudringen oder sich als dessen Psychotherapeut zu betätigen, sondern zuzuhören statt nur zu reden und eine Beziehung aufzubauen. So wird eine Art Frühwarnsystem im Unternehmen etabliert: Mitarbeiter, die ein Problem haben oder sich über etwas ärgern, werden mit viel größerer Wahrscheinlichkeit darüber reden. Gemeinsam kann nach einer Lösung gesucht werden. Im besten Fall wird so verhindert, dass Arbeitnehmer ausbrennen bzw. sich unterfordert fühlen und nur noch Pflichtprogramm absolvieren. Die emotionale Bindung an das Unternehmen steigt, dringend benötigte Arbeitskräfte bleiben erhalten.

Autor Elisabeth Prechtl Redakteurin Wirtschaft