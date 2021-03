Neuer Name für Hotel Schillerpark in Linz

Wie die Verkehrsbüro-Gruppe heute, Dienstag, in einer Aussendung bekannt gab, wird das Hotel als Franchisemarke von Austria Trend weiterbetrieben.

Konkret soll das Hotel ab Juli als Mitglied der neuen Marke "Radisson Individuals" betrieben werden, die Austria Trend gemeinsam mit der Radisson Hotel Group ins Leben gerufen hat. Die Radisson Hotel Group hat ihren Sitz in Minnetonka im US-Bundesstaat Minnesota und agiert international.

"In Zeiten der Krise sehen wir im Tourismus auch neue Chancen. Gemeinsam mit Radisson wollen wir im Ausland und im Geschäftsbereich neue Vertriebskanäle ausloten", sagt Martin Winkler, Vorstandschef der Verkehrsbüro-Gruppe, zu der 26 Austria-Trend-Hotels gehören.

Neben dem Hotel in Linz, das künftig "Hotel Schillerpark, a member of Radisson Individuals" heißen wird, wird auch das Hotel Rathauspark in Wien Teil der neuen Franchisemarke. An den beiden Belegschaften der 4-Sterne-Hotels soll sich nichts ändern, versichert die Verkehrsbüro-Gruppe in der Aussendung.