Hilfspaket um 150 Millionen Euro für heimische Start-ups

100 Millionen Euro umfasst ein Covid-19-Hilfsfonds, der Start-ups sofort unter die Arme greifen soll. Dafür stellt der Bund 50 Millionen Euro bereit, die durch private Investitionen verdoppelt werden. Weitere 50 Millionen Euro werden über einen Venture-Capital-Fonds zur Verfügung gestellt und privat finanziert. Dieser Fonds richtet sich an Start-ups, die ohne die Folgen des Coronavirus mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Finanzierungsrunde abschließen hätten können.

Das Hilfspaket kündigten Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (VP) und Umweltschutz- und Innovationsministerin Leonore Gewessler (Grüne) heute, Donnerstag, bei einem Pressegespräch in Wien an.

Ab kommender Woche sollen Start-ups um Hilfsleistungen bei der Austria Wirtschaftsservice Gesellschaft mbh (AWS) ansuchen können. Während der Covid-19-Hilfsfonds an Kriterien gebunden ist (z.B. darf das Unternehmen nicht älter als fünf Jahre alt sein), wird der Venture-Capital-Fonds ausgeschrieben. Die Investoren sichern sich im Gegenzug Firmenanteile. Auch den Venture-Capital-Fonds wickelt die AWS ab.

Das Paket sei ausschließlich für heimische Gründer vorgesehen und richte sich an technologiebasierte und innovative Start-ups, betonten die Ministerinnen. Privates Kapital können aber auch ausländische Investoren zuschießen. „Start-ups bringen Österreich als Technologie- und Digitalstandort nach vorne“, sagte Schramböck. „Das Hilfspaket soll Mut machen und jene unterstützen, die auch in der Krise ihre Chance sehen“, ergänzte Gewessler.

Neuer Start-up-Beauftragter

Um in der Gründerszene zu vermitteln, hat das Wirtschaftsministerium einen neuen Start-up-Beauftragten ernannt. Diesen Posten übernimmt Michael Altrichter, Aufsichtsratsvorsitzender der Linzer startup300-AG und seit 20 Jahren in der Szene aktiv. „Ohne zielgerichtete Hilfe droht unserer Szene ein Massensterben“, sagte Altrichter. Liquidität dürfe nicht versiegen. Er selbst sieht sich als „neutrales Sprachrohr, das das Ohr bei den Gründern hat“. Einen Interessenskonflikt befürchtet er nicht. Altrichter ist an 37 Firmen und Start-ups beteiligt.