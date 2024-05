Gasbohrfirma ADX will über Aktien an frisches Geld

Die Bohrfirma ADX Energy, die an der Börse im australischen Perth gelistet ist, hat angekündigt, Aktien im Wert von 13,5 Millionen australischen Dollar (8,22 Millionen Euro) auszugeben. Man habe dafür bereits feste Zusagen von Investoren, hieß es in einer Aussendung am Donnerstag. Konkret gehe es um rund 128,5 Millionen Stammaktien zu einem Ausgabepreis von 0,105 australischen Dollar (um die 6 Eurocent).

In einer ersten Tranche sollen am 7. Mai circa 71,4 Millionen Aktien platziert werden, in einer zweiten Tranche am 22. Mai der Rest. Das frische Geld soll unter anderem in das Gasprojekt in Molln und das Öl-Bohrprojekt Anshof bei Bad Hall fließen, zudem ist eine CO2-Reduktionsanlage auf den Öl- und Gasfeldern von ADX im Wiener Becken geplant.

Die Probebohrungen in Molln unweit des Nationalparks Kalkalpen und des Naturschutzgebiets Jaidhaustal wurden im März abgeschlossen. Sie bestätigten das Gasvorkommen unter der Erde. ADX vermutet Erdgas im Ausmaß von 24 Milliarden Kubikmetern. Das entspricht einer Gesamtenergie von 270 Terawattstunden, Österreich benötige 96 Terawattstunden pro Jahr, heißt es von ADX. Weitere Tests werden, wie berichtet, auf Herbst verschoben. Dafür sind erneute Genehmigungsverfahren notwendig. Der Naturschutzbund und eine Bürgerinitiative stellen sich gegen die Bohrungen.

Gegen Ende des Jahres will das Unternehmen auch in der Gemeinde Sankt Georgen im Attergau eine Probebohrung starten. Hier wird rund eine halbe Milliarde Kubikmeter Erdgas vermutet.

