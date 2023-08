Die fünf wichtigsten Fragen zum Digitalos

Warum sollten wir uns für den Digitalos bewerben?

Weil wir in einer oder mehreren Kategorien preiswürdige Leistungen vollbringen. Der Digitalos hat eine große Strahlkraft, das zeigen die Erfolgsgeschichten und Gewinner der vergangenen Jahre. Außerdem gewinnt im Wettbewerb um Kunden und Fachkräfte die Markenbildung in Unternehmen an Bedeutung, hier kann der Digitalos einen guten Beitrag leisten. Zudem besteht die Möglichkeit, sich, das Unternehmen oder ein Projekt einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren. Für die Gewinner der jeweiligen Kategorie loben die OÖN je 9000 Euro Medialeistung aus.

Wie können wir uns bewerben?

Eine Bewerbung ist ausschließlich online möglich. Das Einreichformular finden Sie ab sofort im Internet unter www.digitalos.at. Dort finden Sie auch allgemeine Informationen zum Preis und alle Details für die Einreichung, inklusive der fünf unterschiedlichen Kategorien, in denen Sie sich bewerben können. Laden Sie auch bis zu zehn Fotos, die für die Kategorie relevant sind, hoch.

Wann ist Einsendeschluss?

Bewerbungen für den Digitalos 2023 sind unter www.digitalos.at bis spätestens Samstag, 7. Oktober, möglich.

Wie erfolgt die Auswahl?

Aus den Bewerbungen treffen die OÖNachrichten und ihre Partner eine Vorauswahl – unterstützt werden sie dabei von Digital-Experten der Linzer Johannes Kepler Universität. Aus dieser Nominiertenliste wählt anschließend eine hochkarätig besetzte Jury die Sieger. In der Sparte "Digitale Persönlichkeit" erfolgt die Kür durch die Leser der OÖN, die auf nachrichten.at für ihren Favoriten abstimmen können. Die Auszeichnung "Digitaler Pionier" bestimmt die Jury.

Wann werden die Preisträger geehrt?

Die diesjährige Digitalos-Gala findet am Donnerstag, 16. November, in der Linzer Tabakfabrik statt.

