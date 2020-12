Deutscher Aktienindex steigt auf Rekordniveau

Der Abschluss eines Handelsabkommens zwischen der EU und Großbritannien nach dem Brexit hat gestern die Aktienkurse an der Deutschen Börse nach oben getrieben. Der Leitindex DAX erreichte einen Höchststand.

Aber nicht nur in Deutschland war die Erleichterung groß. Alle wichtigen Börsen in Europa lagen gestern Nachmittag im Plus. Angetrieben wurden die Märkte nicht nur von der Brexit-Vereinbarung, sondern auch von Donald Trumps Unterschrift unter ein weiteres US-Konjunkturpaket. Die Börse London selbst blieb gestern geschlossen.

Auch der Start des Impfprogramms in Europa trägt aus Sicht von Experten zum guten Klima an den Finanzmärkten bei. Die Impfungen würden zu einer deutlich schnelleren Normalisierung des täglichen Lebens führen, als es vor noch gar nicht allzu langer Zeit anzunehmen war, erklärten die Devisen-Strategen Robin Winkler und George Saravelos.

Sie gehen nun davon aus, dass der besonders gefährdete Anteil der Bevölkerung in den Industrieländern bis zum Frühjahr und die Gesamtbevölkerung dann bis Mitte des kommenden Jahres immunisiert werden könne.

Auch die New Yorker Börse startete gestern mit Aufwind. Der Dow Jones stieg bis 15.50 Uhr um 0,71 Prozent auf 30.415,64 Punkte und markierte damit im Frühhandel ein Rekordhoch. Angetrieben wurden die US-Börsen von der Einigung auf ein neues Corona-Konjunkturhilfspaket. US-Präsident Trump hatte am Wochenende seinen Widerstand gegen das mit überparteilicher Mehrheit beschlossene Konjunkturpaket in der Höhe von rund 900 Milliarden US-Dollar aufgegeben. Sonst hätte den USA ein neuerlicher Shutdown gedroht.

