Berufskleidung Reindl mit Umsatzwachstum und neuer Zielgruppe

"Damit reagieren wir auch auf zahlreiche Kundenanfragen in diesem Bereich", erklärte Geschäftsführer Günther Reindl in einer Presseaussendung am Montag.

750.000 Teile Berufskleidung, Schutzkleidung und -ausrüstung wurden im Vorjahr ausgeliefert, gefertigt von 93 Mitarbeitenden in St. Willibald und Produktionspartnern in Südeuropa. Aktuell gewann das Unternehmen einige große Neukunden aus Deutschland und Österreich, etwa ein Unternehmen aus dem Industrieanlagenbau mit 40.000 Teilen Berufsbekleidung, ein großer deutscher Heizungsbauer habe 15.000 Teile in Auftrag gegeben.

Insgesamt beliefere Reindl aktuell über 1.600 Kunden. Im Produktsortiment stehen 7.000 Grundmodelle zur Auswahl, die ab bereits zwei Teilen individuell gefertigt werden.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper