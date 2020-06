AUA hebt wieder ab: Wie das neue Fliegen aussieht

Am 19. März landete eine Maschine der AUA aus Chicago in Wien, heute in der Früh hob eine nach München ab. „Für uns fühlt es sich wie ein historischer Tag an“, sagte AUA-Vorstandschef Alexis von Hoensbroech bei einem Pressegespräch in Wien. Die Fluggesellschaft steuert vorerst rund 30 Destinationen an, der Großteil davon in Europa.

Obwohl es ein „aktives Buchungsverhalten der Kunden“ gebe, so von Hoensbroech, liegt die Kapazität der AUA derzeit nur bei fünf Prozent des üblichen Flugangebots. Im Juli soll sie auf 20 Prozent erhöht werden, bis Jahresende sollen es 50 Prozent werden. Der Vorstandschef erwartet, dass die Kapazität in zwei bis drei Jahren 80 Prozent des Vorkrisenniveaus erreicht. „Wir müssen derzeit auf Sicht fliegen, weil sich die Situation in den Ländern fast täglich ändert.“ Ab 1. Juli wird die Langstrecke wieder ins Flugprogramm aufgenommen.

Um Sicherheitsmaßnahmen einzuhalten, ist für Passagiere das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes an Bord und auf dem Flughafengelände verpflichtend. Ausnahmen gelten für unter 6-Jährige sowie beim Essen und Trinken, so der AUA-Vorstandschef. Man könne den Mindestabstand nicht überall sicherstellen. An Bord läuft die Klimaanlage auch, wenn das Flugzeug noch am Boden ist. Das Filtersystem garantiere, dass die Luft alle sechs Minuten „ausgetauscht“ werde.

Flughafen-Wien-Chef Julian Jäger aus Eferding betonte, am Flughafen werde es Wärmebildkameras geben. Dadurch sollen einreisende Passagiere mit erhöhten Temperaturen erkannt und gegebenenfalls in die Hände eines Arztes übergeben werden. Beim Betreten und Verlassen der Flugzeuge appellierte Jäger an „Gelassenheit und Geduld“ der Reisenden. Es gelte, Ruhe zu bewahren und genügend Abstand einzuhalten. Wien gehöre wie London-Heathrow, Charles de Gaulle in Paris sowie die Flughäfen in Frankfurt und München zu „Vorzeigeflughäfen“, wo Maßnahmen getestet würden. Jäger wünscht sich ein „möglichst einheitliches Vorgehen innerhalb Europas“.

Bei der Buchung von Flügen verwies von Hoensbroech darauf, dass „das meiste, was man heute buchen kann, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit durchgeführt wird“. Trotzdem sollte sich jeder vor der Reise über die Einreisebedingungen in den einzelnen Ländern informieren. Die Rückerstattung der Ticketpreise während der 90-tägigen Flugpause laufe „auf Hochtouren“, so der AUA-Chef.

Video: Vom Flughafen Wien ist am Montag nach fast dreimonatiger Pause der erste AUA-Flieger gestartet. Thomas Birgfellner (ORF) beschreibt, was das für das "Drehkreuz" Wien und die Branche insgesamt bedeutet: