Schnappt Vlhova wieder Shiffrin den Scheck weg?

Die Scheinwerfer beim heutigen Nachtslalom der Damen in Flachau (18/20.45 Uhr) sind auf einen Zweikampf gerichtet, der mit immer mehr Brisanz aufgeladen wird. Petra Vlhova hat sich als starke Herausforderin von Mikaela Shiffrin profiliert, und es wäre keine Überraschung, wenn die Slowakin der US-Amerikanerin im am besten dotierten Damen-Rennen der Saison wie im Vorjahr wieder den 70.500 Euro schweren Siegerscheck wegschnappen würde.

Die Rivalität der beiden Top-Fahrerinnen hat sich in den vergangenen Wochen aufgeschaukelt und ist inzwischen Stoff für eine Skandalgeschichte geworden. Das Shiffrin-Lager wirft dem Team um die Slowakin Spionage vor. Vlhova-Betreuer Livio Magoni, der zuvor Seriensiegerin Tina Maze gecoacht hat, soll die US-Amerikanerin seit Jahren im Training gezielt auskundschaften. Das sei der Grund dafür, dass Shiffrin im Slalom den Nimbus der Unbesiegbarkeit verloren hat. Magoni bestreitet diese Vorwürfe nicht. Die Spionage sei aber keine Geheimsache, sondern im (Ski-)Sport "Part of the Game". Magoni: "Mika ist die Beste, und für uns ist es wichtig, dass wir lernen."

>>> Verfolgen Sie das Rennen bei uns im Liveticker (Startzeit 18.00 Uhr):

"Es ist unser Job"

Da man im Skirennsport oft gemeinsam auf einer Trainingspiste unterwegs ist, wäre es unklug, nicht genau hinzuschauen, was die Konkurrenz macht. "Wir schauen uns sogar an, wie sich die Coaches rund um sie organisieren", sagt Magoni. Ihm sei natürlich bewusst, dass das eventuell nicht die ganz feine Art sei. "Aber es ist unser Job." Dass diese Strategie offenbar funktioniert, belegt Vlhova mit ihrem Vormarsch. Vom vierten Weltcup-Gesamtsieg wird sie die klar führende Shiffrin wohl nicht mehr abhalten können, sie gehört aber zusammen mit Federica Brignone zu den ersten Verfolgerinnen und holte zuletzt in Åre die ersten Einzel-WM-Medaillen für die Slowakei, wurde dabei auch Riesentorlauf-Weltmeisterin. Schon diesen Winter soll die erste kleine Weltcup-Kristallkugel folgen.

Erstmals ohne Schild

Vor zehn Jahren begann die Serie der Flutlicht-Slaloms in Flachau. Heuer ist erstmals die Familie Schild nicht vertreten. Marlies Raich (vormals Schild) hat ihre Karriere vor fünf Jahren beendet, ihre Schwester Bernadette fehlt verletzungsbedingt. Beste Chancen, ins Rampenlicht zu fahren, haben heute Katharina Truppe und Katharina Liensberger, die in diesem Winter jeweils als Dritte schon auf das Podest kurvten.

Junge Debütantin

Nach Lisa Grill in der Zauchensee-Kombination gibt mit Magdalena Egger beim Flutlichtslalom in Flachau heute eine weitere junge Österreicherin ihr Weltcup-Debüt. „Das kommt schon sehr unerwartet, aber ich freu mich natürlich riesig“, sagte die 18-jährige Vorarlbergerin. „Es gibt keine konkrete Vorstellung von einer Platzierung. Ich habe gut trainiert und bin bereit.“

