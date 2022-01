Schladming-Nachtslalom der Frauen im Liveticker

Die beiden Durchgänge finden um 18.00 bzw. 20.45 Uhr MEZ statt. Die Slalom-Frauen bestreiten erstmals ein Weltcuprennen auf der Planai-Männerpiste, auf der am 25. Jänner das traditionelle Nightrace der Herren über die Bühne geht. Bei Österreich fehlt die Kärntnerin Katharina Truppe wegen eines positiven Corona-Tests. Der Slowakin Petra Vlhova reicht nach fünf Siegen in bisher sechs Rennen schon Platz sechs, um sich bereits Mitte Jänner die Slalom-Weltcupkugel zu sichern.

Einzige Konkurrentin diesbezüglich ist Mikaela Shiffrin. Die US-Amerikanerin, die 2013 auf einer Schladminger Nebenpiste Weltmeisterin geworden ist, hält bei 46 Slalomsiegen. Sie kann in Schladming die gemeinsam mit dem Schweden Ingemar Stenmark (Riesentorlauf) gehaltene Disziplinen-Bestmarke solo an sich reißen. Zuletzt in Kranjska Gora ist Shiffrin im zweiten Durchgang allerdings ausgeschieden.