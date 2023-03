Ab 18:45 Uhr live: Black Wings zum Viertelfinalauftakt bei Bozen

HCB Südtirol - Black Wings Linz

HCB Südtirol Black Wings Linz Erstes Bully: 07.03. - 19:45

Live-Kommentar

Wir berichten live ab 18.45 Uhr aus der Sparkasse-Arena in Bozen.

Linz gegen Bozen. Oder Bozen gegen Linz. Egal wie man's nimmt - es ist eigentlich so etwas wie ein Playoff-Klassiker in den vergangenen zehn Jahren geworden. Zum vierten Mal wird diese Begegnung heuer in einer Viertelfinalserie abgehalten. Nur die Serien zwischen Klagenfurt, Wien und Salzburg (in allen möglichen Konstellationen) sind in den vergangenen zehn Jahren ebenfalls viermal gespielt worden. Und Klagenfurt gegen Bozen.

Bei den Linzern fehlen heute Matt Murphy (erkrankt) und Daine Todd (angeschlagen). Aber gerade auf die Defensivabteilung wird es wohl ankommen. Weitere Gedanken dazu lesen Sie in unserem Overtime-Blog:

Die Linzer taten bisher alles in ihrer Macht stehende, um bestmöglich in die Serie zu starten. Bereits gestern, nur 17 Stunden nachdem die Playoff-Teilnahme überhaupt erst fixiert wurde, machten sich die Linzer auf die Reise nach Südtirol. Genächtigt hat man im Sheraton-Hotel, nur 750 Meter von der Eishalle entfernt. Heute wird es - wie gestern - einige Besprechungen sowie einen Pre-Game-Skate geben. Das bedeutet: Die Belastungen werden niedrig gehalten - vielmehr soll die Mannschaft auf die Spielweise der Füchse eingestellt werden. Dabei geht es um Feinheiten - wie etwa die wichtigsten Positionen im Überzahlspiel der heutigen Gastgeber.

Inwiefern die Linzer das umsetzen können, was ihnen Philipp Lukas, Jürgen Penker und Mark Szücs vorzeigen, bleibt abzuwarten. Ein tolles Eishockeyspiel und der erste "echte" Playoff-Abend seit fast genau drei Jahren steht bevor. Damals, 2020, haben die Black Wings auswärts gegen den KAC in Spiel 3 gewonnen. Spiel 4 wurde nicht mehr angepfiffen, die Saison wurde aufgrund der Corona-Pandemie vorzeitig beendet. Und in den beiden Jahren danach sollten die Linzer nichts mehr mit den Playoffs zu tun haben.

Niklas Bretschneider, gestern, vor der Abfahrt nach Bozen:

Headcoach Philipp Lukas, ebenfalls gestern, ebenfalls vor der Abfahrt:

Brian Leblers "Jetzt geht's los"-Interview am Sonntagabend gegenüber Puls24:

Um sich ideal auf das Spiel einstimmen zu können, empfehlen wir Ihnen unsere Eisbrecher-Podcast-Serie zum ersten Linzer Meistertitel. Bisher waren Rick Nasheim und Robert Lukas zu Gast. Am Donnerstag folgt die nächste Episode.

