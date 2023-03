Verstappen ist angeschlagen, Ferrari gelingt Negativ-Kunststück

Bei den Rennen meist der Erste, bei der Anreise der Letzte: Weltmeister Max Verstappen reist erst am Freitag zum Formel-1-Grand-Prix am Sonntag im saudi-arabischen Dschidda an. Der Grund ist ein Magen-Darm-Infekt.

"Ich musste leider meinen Flug um einen Tag verschieben", ließ der Niederländer am Donnerstag wissen. Es sei ihm in den vergangenen Tagen nicht gut gegangen, dem Start des 25-Jährigen am Wochenende stehe aktuell aber nichts im Weg.

Während ein möglicherweise nicht ganz fitter Verstappen mehr Spannung für das zweite Rennen des Jahres bedeuten könnte, scheint bei Ferrari die Pleiten-, Pech- und Pannenserie saisonübergreifend weiterzugehen.

Charles Leclerc wird in der Startaufstellung um zehn Plätze zurückgereiht, da der Bolide des Monegassen die bereits dritte Kontrolltechnik braucht. Erlaubt sind nur zwei, womit der 25-Jährige bereits im zweiten Rennen sein gesamtes Saisonkontingent überschritten hat. Beim Auftakt in Bahrain war Leclerc ausgefallen.

