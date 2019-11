Wels nimmt Fahrt auf

Nach drei Niederlagen in Folge sind die Raiffeisen Flyers Wels mit einem souveränen 93:83 gegen Traiskirchen in der Basketball-Superliga auf die Siegerstraße zurückgekehrt. "Das war ein toller Erfolg, wir haben unsere Tugenden auf das Parkett gebracht", freute sich Kapitän Davor Lamesic, der mit 27 Punkten und elf Rebounds der überragende Mann des Abends war. Cameron Delaney (18/13) verbuchte ebenfalls ein sogenanntes Double-Double, also zwei zweistellige Werte in statistischen Kategorien. Die Welser behaupteten damit einen Platz in den Top Sechs, die direkt für die Play-offs qualifiziert sind.

Klosterneuburg lacht mit blütenweißer Weste von der Spitze. Dahinter lauern die Gmunden Swans, die gestern zum 15. Mal in Folge gegen Graz gewannen. Topscorer beim 101:84-Offensivfestival waren Jordan Loveridge und Daniel Friedrich (je 20 Punkte).