Handball: HC Linz verpflichtet neuen Trainer

Wie die Oberösterreicher am Montag mitteilten, folgt der 49-jährige Slowene Milan Vunjak auf Slavko Krnjajac, von dem man sich in der Vorwoche nach schwachem Saisonstart getrennt hatte. Vunjak kennt die Liga schon aus seinen Zeiten als Aktiver, er trainierte zudem bereits den HC Bruck und die HSG Bärnbach-Köflach. Seinen ersten Einsatz hat er bereits am Samstag im Heimspiel gegen Hard.

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.