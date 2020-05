Gogl hängte den Olympiasieger ab

"Mir liegt dieses Rennformat offenbar nicht schlecht", sagt Michael Gogl. Dass er auf der Rad-Rolle im virtuellen Wettstreit wahrlich Talent hat, bewies der Wolfsegger World-Tour-Radprofi gestern. Bei der "Tour for All" , ausgetragen am nachgebauten WM-Kurs von 2015 in Richmond auf der Online-Plattform Zwift, fuhr er den Sieg ein.

Er gewann den Bewerb und ließ im Finale keine Geringeren als Olympiasieger Greg van Avermaet und das vielseitige Supertalent Mathieu van der Poel hinter sich.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.