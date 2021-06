Warm-up für Dadic und Weißhaidinger

Die Welserin Sie wird im Kugelstoßen antreten, dort trifft sie unter anderem auf Mehrkampf-Kollegin Sarah Lagger. Als "wichtigen Schritt zur Olympiaform" wertet ihr Trainer Philipp Unfried den Start: "Der passt großartig in den Aufbau."

Wieder und freilich als Sieganwärter mit dabei ist Diskus-WM-Bronzemedaillengewinner Lukas Weißhaidinger. Für ihn ist es ein perfektes Warm-up für das danach folgende Meeting in Turku (Fin), wo er sich erstmals heuer der internationalen Konkurrenz stellen kann. Die Dichte in der Weltspitze sei in der Coronazeit gewachsen. "Es bewegen sich zehn Athleten innerhalb von eineinhalb Prozent", sagt Trainer Gregor Högler.

Emotional verspricht es für Beate Schrott zu werden, sie bestreitet zum letzten Mal ihr Lieblingsmeeting in ihrer Heimatstadt und hofft im Hürdensprint noch auf die Olympia-Qualifikation. Eine Standortbestimmung wird es für Zehnkämpfer Dominik Distelberger nach seiner Fußverletzung, er hat Hochsprung und Diskuswurf eingeplant.