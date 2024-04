"Einfach an die schönen Dinge denken, solange es geht." Das gibt Österreichs Marathon-Rekordlerin Julia Mayer den über 42.000 Teilnehmern des 41. Wien-Marathons an diesem Wochenende als Rat mit auf die Reise. Es ist auch das Erfolgsrezept der früheren Fußballerin, die erst mit 24 Jahren in den Laufsport einstieg.