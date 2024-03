Gogl-Walli bei Hallen-WM im 400-m-Finale mit ÖLV-Rekord Sechste

In ihrem ersten Finale bei einer Weltmeisterschaft lief die Oberösterreicherin am Samstag mit einer Zeit von 51,37 Sek. auf den sechsten Platz und verbesserte ihre eigene Bestmarke um sechs Hundertstelsekunden. Die Goldmedaille holte sich die Niederländerin Femke Bol, die in 49,17 einen Weltrekord aufstellte.

Gogl-Walli fehlten mehr als eine Sekunde auf das Podest. Lieke Klaver (50,16) sorgte für einen niederländischen Doppelsieg, die US-Amerikanerin Alexis Holmes (50,24) holte sich mit einer neuen persönlichen Bestleistung Bronze. Gogl-Walli startete im Sechserfinale auf Bahn eins ganz innen und hielt mit ihren fünf deutlich höher einzuschätzenden Konkurrentinnen gut mit.

Am Freitag war Gogl-Walli dank einer Disqualifikation einer Konkurrentin als Dritte ihres Semifinales ins Finale eingezogen. Im Vorlauf hatte die 27-Jährige ihre eigene ÖLV-Bestmarke aus dem Vorjahr in 51,43 noch um satte drei Zehntelsekunden verbessert.

Sprinterin Magdalena Lindner schied am Samstag bei ihrem Hallen-WM-Debüt über 60 m als Fünfte ihres Vorlaufes unterdessen aus. In 7,46 Sekunden verfehlte die 23-jährige Niederösterreicherin den Einzug in das Halbfinale deutlich.

