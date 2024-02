Gogl-Walli und Mayr: Mit guten Erinnerungen im Gepäck nach Glasgow

Die Linzerin Susanne Gogl-Walli ist heute im Vorlauf am Start.

Fünf österreichische Leichtathleten haben sich für die von Freitag bis Sonntag stattfindende Hallen-WM in Glasgow qualifiziert. Mit Mehrkämpferin Verena Mayr, deren Bewerb heute beginnt, und 400-Meter-Läuferin Susanne Gogl-Walli, heute im Vorlauf am Start, sind das auch zwei Oberösterreicherinnen. Das Duo trat mit guten Erinnerungen die Reise nach Schottland an: Beide kennen die dortige Emirates-Arena von der Hallen-EM 2019.