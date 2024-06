Leichtathletik: Zweite Einzeltitel bei ÖM für Gogl-Walli, Waroschitz

Sie siegte in Linz in 23,50 Sek. vor 100-m-Meisterin Magdalena Lindner (23,81). Überraschungs-100-m-Titelgewinner Noel Waroschitz setzte sich in 21,10 Sek. auch über die halbe Stadionrunde durch.

