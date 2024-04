Skandal um neues US-Olympia-Trikot von Nike

Bei dem Teil, das in der Kritik steht, handelt es sich um einen Body, der kürzlich bei einem Event in Paris vorgestellt wurde. Während das Trikot für die US-Leichtathleten aus einer blauen Hose, die bis zur Mitte der Oberschenkel reicht, sowie einem rot-blauen Tanktop besteht, erregt ein leuchtend pinker Body für die Frauen Aufmerksamkeit.

Der Bodysuit ist so hoch geschnitten, dass der Bund an der Oberkante der Hüfte endet. Die Leichtathletin Tara Davis-Woodhall kommentiert die knappen Bodysuits mit den Worten: "Da wird alles rauskommen". Die Hürdenläuferin Queen Harrison legte indes dem Unternehmen European Wax, einer großen Kette von Haarentfernungssalons, nahe, das US-Team doch von nun an zu sponsoren.

Aber es gab unter den Athletinnen auch positive Wortmeldungen zu dem neuen Olympia-Outfit. So schrieb die Stabhochspringerin Katie Moon zwar, das Dress verdiene die Kritik, die es erfahren habe. Sie machte aber auch deutlich, dass die Sexismusdebatte für Athletinnen, die sich trotzdem dazu entscheiden würden, das freizügige Outfit zu tragen, ebenfalls problematisch sei.

