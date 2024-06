Kurz vor Olympia: 100-Meter-Sprinter Noah Lyles trumpft mit Spitzenzeit auf

Sprint-Weltmeister Noah Lyles hat bei den US-Trials in Eugene (Oregon) die 100 m souverän in 9,83 Sek. gewonnen, damit seinen persönlichen Rekord egalisiert und sich für Olympia in Paris qualifiziert.

Lesen Sie auch: Bitterer Tiefschlag für Ivona Dadic

Er verwies Kenny Bednarek (9,87) und den Olympia-Zweiten Fred Kerley (9,88) auf die Plätze.

Alle drei werden bei den Sommerspielen dabei sein. 2019-Weltmeister Christian Coleman verpasste das Ziel in 9,93 als Vierter, er ist nur für die Staffel vorgesehen.

Dieser Tweet ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Social-Media und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Mehr zum Thema Leichtathletik Leichtathletik Wenn Frauen-Trikots zu viel zeigen: "Das ist mir auch zu knapp" Knappe Sportoutfits: Gewollt oder nicht – Leichtathletinnen zeigen viel von sich. Wo liegt die Grenze? Wenn Frauen-Trikots zu viel zeigen: "Das ist mir auch zu knapp"

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper