Die zweite erste Chance für Vorwärts-Torhüter Valerian Hüttner

Sein zweites erstes Mal erlebt heute Valerian Hüttner: Der Vorwärts-Steyr-Torhüter gab am vergangenen Freitag gegen Liefering sein Debüt in der 2. Fußball-Liga, es endete aber nach 75 Minuten wegen eines Unwetters vorzeitig. Heute wird die Partie zur Gänze neu ausgetragen – sie wird nun endgültig als Profi-Premiere in die Statistik eingehen (18.30 Uhr).

Nachdem Trainer Daniel Madlener Florian Eres im ÖFB-Cup und in der ersten Runde den Vorzug gab, ist nun Hüttner die Nummer eins. Im ersten Anlauf gegen Liefering musste er ein Gegentor hinnehmen. "Natürlich ist es bitter, wenn das eigentliche Debüt abgebrochen wird. Nichtsdestotrotz haben wir, bei null beginnend, die Möglichkeit, Punkte mit nach Hause zu nehmen", sagte Hüttner.

Dafür braucht Vorwärts einen starken Rückhalt. Der 21-Jährige ist auf den Ansturm der jungen Salzburger bestens vorbereitet: Im Alter von 14 Jahren wechselte er von Ohlsdorf in die Akademie von Austria Wien, neun Mal spielte er für ÖFB-Nachwuchsauswahlen. Nach einem Intermezzo 2019 in Traiskirchen folgte eine Leihe zum deutschen Bundesligisten Wolfsburg. "Ich war alleine dort und wurde reifer. Außerdem konnte ich viel von Koen Casteels lernen. Das ist Wahnsinn, was der im Training aufführt", erzählt Hüttner über den belgischen Teamtorhüter.

Vorwärts Steyr holte den Laakirchner zurück nach Oberösterreich, vergangene Saison sammelte er als Leihspieler in der OÖ-Liga Spielpraxis: im Herbst bei St. Valentin, im Frühjahr bei Micheldorf. Heute bekommt er die zweite erste Gelegenheit, sich zwei Ligen höher zu beweisen.

Blau-Weiß Linz testet Rath

Blau-Weiß Linz testet in den kommenden zwei Wochen mit Lukas Rath eine Alternative für die Defensive. Der 30-Jährige, der sowohl auf der linken Seite als auch innen verteidigen kann, ist seit dem Ablauf seines Vertrags bei der Admira im Sommer 2021 vereinslos. Er bringt Bundesligaerfahrung aus 167 Spielen für Mattersburg und zehn für die Admira mit.