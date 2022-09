Ungewohntes Heimspiel für St. Florian

Seit dieser Saison macht OÖ-Liga-Absteiger St. Florian mit den sieben Kilometer entfernten Nachbarn aus Niederneukirchen gemeinsame Sache. Weil dort für die aktuelle Saison zu wenig Spieler zur Verfügung standen, entschied man sich zum Doppelpass. Am Samstag spielte die SPG St. Florian/Niederneukirchen zum ersten Mal in Niederneukirchen – und feierte gegen Aufsteiger Putzleinsdorf auch den ersten Sieg (2:1) in dieser Saison.

Für Kapitän Thomas Mitterndorfer war dies ein besonderes Spiel. Denn: Mitterndorfer lebt seit 15 Jahren in Niederneukirchen – nur rund eine Gehminute vom Sportplatz entfernt. Dem 36-jährigen Mittelfeldspieler liegt der Verein am Herzen, er betreut auch die U8-Mannschaft im Ort. "Ich wäre diesen Sommer auch gerne nach Niederneukirchen gewechselt. Sie haben aber leider die Leute nicht mehr zusammengebracht", sagt Mitterndorfer, der zuletzt neun Jahre für den ASK St. Valentin seine Fußballschuhe schnürte.

SPG auch im Nachwuchs

Ebenso eine Spielgemeinschaft gibt es in Niederneukirchen im Nachwuchs mit Hofkirchen im Traunkreis. In den nächsten fünf Jahren wird es allerdings schwer, wieder eine eigene Kampfmannschaft zu stellen. Mitterndorfer: "In den älteren Nachwuchsmannschaften sind fast nur ausschließlich Hofkirchner. Da wird es auf kurze Sicht nicht möglich sein. Danach könnte aber wieder etwas entstehen und dabei möchte ich mithelfen."