EVP-Chef Weber nennt AfD eine "Neonazi-Partei"

Sie sei die einzige Partei, "die den Dexit und dieses "Europa muss sterben" öffentlich formuliert. Das ist die wahre DNA dieser Neonazi-Partei", sagte Weber beim CDU-Landesparteitags am Samstag in Ludwigsburg. Die AfD sei eine "verrottete" und "korrupte" Partei, so Weber, der auch das Wort "Vaterlandsverräter" für die Partei verwendete.

"Wenn die AfD bei uns in Europa unterwegs ist, dann zählt die AfD unter den Radikalen zu den Radikalsten", sagte Weber. Selbst die französische Rechtspopulistin Marine Le Pen überlege, die AfD aufgrund ihrer Migrationspolitik aus der gemeinsamen Fraktion im EU-Parlament herauszuwerfen.

Kritik an AfD-Politikern wird derzeit unter anderem wegen einer möglichen Nähe zu Russland und China laut. Der AfD-Spitzenkandidat für die Europawahl, Maximilian Krah, und der Bundestagsabgeordnete Petr Bystron, der auf Platz zwei der AfD-Europawahlliste steht, machen wegen möglicher Verbindungen zu prorussischen Netzwerken seit Wochen Schlagzeilen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Marine Le Pen Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.