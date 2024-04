Auch wenn der Aufstiegstraum trotz des klaren 5:0 gegen die Jungen Wikinger in dieser Saison bereits geplatzt ist: In der kommenden Spielzeit will Fußball-Regionalligist SPG Wels voll angreifen. Obmann Roland Golger verrät im OÖN-Interview die Ziele des Klubs und erklärt die Trennung von Sportchef Harun Sulimani.