Infrastruktur wie Profiklub

BAD WIMSBACH. Bad Wimsbachs Eröffnung nicht nur wegen des 1:0-Heimsieges geglückt.

Bad Wimsbachs Sektionsleiter Hochreiter präsentiert die neue Anlage. Bild:

"Die Baustellenzeiten sind jetzt vorbei", wirkte Sportchef Stefan Hochreiter, der am Tag vor der dem Almtal-Derby in der Landesliga West gegen Pettenbach (1:0) der Sportanlage selbst noch per Kehrmaschine den letzten Feinschliff verpasst hatte, erleichtert.

Was ihm nicht zu verdenken ist. Weil sich beim Fünftligisten in den vergangenen elf Monaten einiges getan hat. Dort wurden etwa unter dem Namen "Projekt 2020" mit einem Kunstrasenplatz und dazugehöriger Infrastruktur wie Tribünen oder Kabinenzubau sportliche Rahmenbedingungen geschaffen, von denen manche Profiklubs nur träumen können. "Zwischen Wels und Gmunden hat’s sonst nix gegeben. Diese Chance haben wir genutzt", fügt Hochreiter an und verweist auf den fast reibungslosen Ablauf des knapp 1,3 Millionen Euro teuren Projekts.

Sportlich bleibt man in Bad Wimsbach allerdings auf dem Boden. Man sieht sich auch in naher Zukunft noch in der Landesliga. Das neu geschaffene Areal dient als Bühne für die Region. Im Herbst wird dort etwa das U19-Frauen-Nationalteam gastierten, bevor im nächsten Jahr das Projekt 2020 auch offiziell eröffnet wird.

Überraschender Rücktritt

Knalleffekt bei Liga-Rivale SK Schärding: Trainer Roland Hofpointner gab am Montag aus privaten Gründen seinen Rücktritt bekannt. Ein prominenter Nachfolger wurde bereits gefunden: Bernhard Straif, zuletzt bei Blau-Weiß Linz Co-Trainer von Thomas Sageder, wird den SK Schärding trainieren. Zuvor holte er mit Andorf den Meistertitel und stieg in die OÖ-Liga auf. "Er ist an der Sporthauptschule in Schärding als Lehrer tätig, daher ergibt sich eine ideale Konstellation für beide Seiten", sagt Schärding-Sportchef Thomas Spitzer. Einen verspäteten Frühjahrsstart hatte im Osten Bad Leonfelden. Nach zwei Absagen gab es für die Drechsel-Elf gegen Traun einen 2:0-Erfolg. Winter-Neuzugang Luvumbu Manuel Vemba (6.) traf gleich bei seinem Debüt gegen seinen Ex-Klub Traun.

Außerdem entstanden ein neuer Kunstrasenplatz sowie ein Trainingsfeld.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema