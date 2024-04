Bescheiden wohnen wie bei den Bidens

Es kann der Frömmste nicht in Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt, wusste schon der alte Fritz Schiller, und der alte Joe Biden weiß es nun auch. Kürzlich musste er den Aufenthalt in seinem Strandhaus beenden und nach Washington zurückdüsen, weil auf Israel Raketen regneten, wie es der Iran angekündigt hatte. In solchen Stunden muss der Präsident der Supermacht natürlich mit seinem Sicherheitsteam die Lage verfolgen. Und wo tut er das?