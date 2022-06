Es geht in die Verlängerung

Die Meisterschaft ist vorbei, doch in dieser Woche spielt es sich noch einmal richtig ab: In zwölf Relegationsduellen kämpfen die Teams um den Aufstieg.

Nach dem OÖN-Bericht vom Samstag, wonach der OÖ-Fußballverband in der kommenden Saison die Landesligen aufstocken wird, um nach dem Abstieg des FC Wels in die OÖ-Liga und den damit verbundenen vier OÖ-Liga-Absteigern eine Abstiegswelle in den unteren Ligen zu verhindern, ist vor der heutigen Zusammenstellung der Relegationspaarungen klar: Es wird auch eine Relegation zwischen Bezirksliga und Landesliga geben. Hätte sich der OÖFV nicht für eine Landesliga-Aufstockung entschieden, wäre es dazu nicht gekommen.

Unterklassige Teams müssen sich in der Relegation keineswegs verstecken. In den bisherigen 109 Relegationsduellen seit der Einführung im Jahr 2013 setzte sich 55 Mal der Außenseiter durch.

Gespielt wird am Donnerstag und Sonntag. Wie die Duelle aussehen könnten, sehen Sie in der Factbox unten – fix sind die Partien aber erst heute nach der Bestätigung durch den OÖ-Fußballverband. Das Hauptaugenmerk bei der Wahl der Paarungen liegt auf lokalen Derbys. (rawa)