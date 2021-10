Der SV Ebensee bleibt die Nummer 1 im Ort

Es ist ein Duell in der Marktgemeinde Ebensee, das jährlich die Zuseher in den Bann zieht: Am Samstag war es in der 1. Klasse Süd wieder so weit, da empfing der SV Ebensee den Askö Ebensee zum Nachbarschaftsduell.

Ein Derby, bei dem sich diesmal am eigenen Fußballplatz der SV durchsetzen konnte. Mit Toren von Florian Promberger (18.) und Markus Holzinger (66.) sah bis zur Schlussviertelstunde alles nach einem souveränen Auftritt der Hausherren aus. In der 75. Minute verkürzte Mihail Jacimovic jedoch für die Gäste 1:2. In einer spannenden Schlussphase erlöste Rudolf Daxner die Elf von Trainer Rudolf Hackl dann endgültig. "Ich bin sehr stolz auf diese Jungs. Es war kämpferisch eine großartige Leistung meiner Mannschaft. Mir gefällt das, wie sie sich Woche für Wochen reinhauen und alles geben. Wir haben dieses Derby verdient für uns entschieden", sagt SV-Ebensee-Coach Hackl.

In der Tabelle belegt der SV nun Platz fünf. "Am Ende der Saison wollen wir auch unter den besten fünf Mannschaften sein", fügt Hackl an. Lokalrivale Askö rutschte hingegen auf Tabellenrang elf ab. (top)