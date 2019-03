Der Nachwuchs hat bei uns ein Leiberl: Trikots und Matchbälle gewinnen

OBERÖSTERREICH. Mit dem Frühjahrsstart beginnt auch wieder das beliebte OÖNachrichten-Gewinnspiel.

Sparkasse-OÖ-Generaldirektor Michael Rockenschaub (links) gemeinsam mit OÖNachrichten-Chefredakteur Gerald Mandlbauer (rechts) Bild: VOLKER WEIHBOLD

Ab dem Wochenende regiert König Fußball auch wieder im Unterhaus. Rund 370 Mannschaften gehen in der Frühjahrssaison in den verschiedenen Klassen auf Tor- und Punktejagd. Mittendrin statt nur dabei sind auch die Oberösterreichischen Nachrichten, die wie gewohnt jeden Montag in der Unterhaus-Beilage ausführlich über das Geschehen im Amateur-Fußball berichten werden.

Wie in den vergangenen Jahren spielen wir den Doppelpass mit zwei starken Partnern: der Sparkasse Oberösterreich und ERIMA. "Der Fußball ist in allen Gemeinden ein Thema. Großer Wert wird in den Vereinen auf die Nachwuchsarbeit gelegt. Sich für Kinder und Jugendliche einzusetzen, ist der Sparkasse OÖ ebenso ein besonderes Anliegen", sagt Sparkasse-OÖ-Generaldirektor Michael Rockenschaub.

Im Netz um Leiberl voten

Ein Fixpunkt ist im Frühjahr auch wieder das Gewinnspiel "Immer ein Leiberl". "Wir investieren gerne in den Nachwuchs, die Sieger kommen aus allen Teilen von Oberösterreich", sagt ERIMA-Geschäftsführer Willy Grims. So funktioniert das Gewinnspiel: Abgestimmt werden kann von Montag bis Mittwoch (bis 12 Uhr) auf nachrichten.at/unterhaus. Jede Woche gibt es für die Sieger-Vereine 15 Trikots und einen Matchball zu gewinnen. Außerdem wird über den Sieger ein Bericht in der Unterhaus-Beilage veröffentlicht.

