OÖ-Ligist ASK St. Valentin präsentiert neuen Trainer

Für den ASK St. Valentin geht es in der Fußball-OÖ-Liga am Samstag gegen Schlusslicht SPG Wels 1b wohl um das Spiel der letzten Chance: Aktuell liegen die Niederösterreicher auf dem vorletzten Platz – und müssten nach den momentanen Tabellenständen nach der Saison in der Relegation gegen den besten Zweiten der Landesligen um den Liga-Verbleib in der höchsten Liga des Bundeslandes kämpfen. Steigt mehr als ein OÖ-Team aus der Regionalliga ab, müsste St. Valentin als Vorletzter sogar fix absteigen.

Unabhängig davon, in welcher Liga der Klub in der nächsten Spielzeit vertreten sein wird: Michael Windischhofer, zuletzt bei Landesligist Naarn aktiv, wird ab Sommer das Kommando an der Seitenlinie innehaben. Während Noch-Interimstrainer Gerald Engleder in den verbleibenden sechs Runden das Wunder Klassenerhalt schaffen soll, soll Windischhofer einen echten Neustart einleiten: St. Valentins Kader steht eine Verjüngungskur bevor.

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger