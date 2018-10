Rollentausch: Vom Eishockey zum Fußball

STEYRREGG. Fabian Hofer stand für die Black Wings auf dem Eis, seit Sommer will er es als Kicker wissen.

Grätsche statt Bandencheck – Fabian Hofer machte im Sommer einen speziellen Rollentausch durch. Der 18-Jährige verschrieb sich in den vergangenen Jahren eigentlich ganz dem Eishockey, war von der U14 bis zuletzt zur U18 im Nachwuchs der Linzer Black Wings als Eis-Crack aktiv. Die Schlittschuhe und den Eishockeyschläger hat der Schüler der HAK Auhof vor wenigen Monaten aber endgültig eingetauscht – gegen Noppenschuhe und den Lederball. "Fußball hat mich immer begleitet, auch während meiner Zeit als Eishockeyspieler", sagt Hofer, der seit dieser Saison zu den Stützen von Bezirksliga-Nord-Klub Steyregg gehört. Auch beim 3:4 am Freitag gegen Wartberg ob der Aist stand der Flügelspieler in der Anfangself.

Bereits in frühen Jahren schlugen zwei Leidenschaften in seiner Brust: "Eigentlich wollte ich schon mit fünf Jahren Eishockey spielen, da hatte meine Mama aber noch keine Freude damit. Damals war ihr Fußball lieber. Mit 14 Jahren hat sie mir dann aber erlaubt, bei den Black Wings anzufangen", erzählt der Doppel-Sportler, der nebenbei im Nachwuchs von Luftenberg und gelegentlich im Reserve-Team von Nachwuchspartner Steyregg dem Fußball nachlief.

"Körperlich ist er ein Tier"

Seine Liebe zum runden Leder setzte sich im Sommer schlussendlich durch – eines nahm er vom Eishockey aber mit. "Körperlich ist Fabian ein Tier, an dem die Gegenspieler reihenweise abprallen", sagt Steyregg-Trainer Joachim Sommer, der mit dem Newcomer noch viel vorhat: "Man merkt, dass ihm ab dem 14. Lebensjahr die regelmäßigen Balleinheiten gefehlt haben. Er ist mit seiner Entwicklung noch nicht am Ende."

Eines hat Hofer nach seinen ersten fünf Liga-Einsätzen bereits gesehen: "Ich muss schon aufpassen, dass ich nicht so aggressiv spiele wie beim Eishockey. Das kann schnell einmal eine Gelbe Karte nach sich ziehen", schmunzelt Hofer. Bis dato kam er mit einer Verwarnung davon – legte dafür schon drei Treffer auf...

