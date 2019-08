Am Ende konnten mit dem gestrigen 1:1 im OÖN-Spiel der Woche zwischen Mettmach und Aspach/Wildenau beide Lokalrivalen mit der Punkteteilung leben. Beide Vereine sind lediglich durch vier Kilometer getrennt – auch auf dem Platz war es eine sehr enge Angelegenheit. "Wir waren in der ersten Halbzeit besser, in der zweiten Hälfte waren die Gäste stärker, hatten nach dem 1:1 auch noch den Matchball auf dem Fuß", resümiert Mettmach-Sektionsleiter Christoph Michael Eder.

Sein Team ging bereits nach zehn Minuten in Führung: Jakob Pinc blieb bei einem Stanglpass eiskalt. Bis zur 82. Spielminute hielt die Führung, dann kam das Team von Trainer Hamdija Causevic aber noch zum Ausgleich. Einen Freistoß hatte Mettmach-Tormann Lorenz Reinthaler noch parieren können, beim Nachschuss von Hannes Maier war er aber machtlos. "Wir können mit dem Punkt im Derby gut leben", sagt Aspach/Wildenau-Sektionsleiter Florian Kajetan Reinthaler.

"Wollen oben mitspielen"

Während Reinthaler mit seiner jungen Mannschaft eine solide Spielzeit absolvieren will, schielt Mettmach wieder nach oben. Ein 2:2 am allerletzten Spieltag der Vorsaison reichte knapp nicht zum Liga-Verbleib – in der 2. Klasse West werden jetzt die oberen Plätze anvisiert. "Wir wollen im oberen Tabellendrittel und um die vorderen Plätze mitmischen", sagt Eder.

Landesliga West:

Torschützen:

5: Jakob Stockinger (Bad Wimsbach)

4: Thomas Gasperlmair (Sattledt)

3: Florian Spitzer (SK Schärding), Franz Liener (Ostermiething)

2: Petr Simonovsky (Braunau), Roland Krivec (Esternberg), Okan Ekmekci (Sattledt), Timo Ruhmanseder (SK Schärding), Marc Abel (Ostermiething), Jan Schank, Manuel Strasser (beide Peuerbach)

3. Runde: Freitag, 19.30 Uhr: Bad Wimsbach – Andorf, Pettenbach – Gmunden, Schwanenstadt – Dorf an der Pram, Sattledt – Esternberg; 20 Uhr: Schalchen – Ostermiething. Samstag, 17 Uhr: Kammer – SK Schärding; 18Uhr: Peuerbach – Braunau.

