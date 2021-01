Ried und Admira trennten sich torlos 0:0

Bei den Südstädtern kam Neuverpflichtung David Atanga zu seinem ersten Einsatz im Admira-Dress. Stürmer Andrew Wooten feierte aufgrund einer Oberschenkelverletzung von Maximilian Breunig sein Debüt in der Startelf. Bei den Riedern sammelte der in der 72. Minute eingewechselte Patrick Möschl erstmals seit Jahren wieder Spielminuten in der Bundesliga.

In einer ausgeglichenen, aber zugleich ereignisarmen ersten Hälfte fanden die Hausherren die beste Chance vor. Kennedy Boateng verlängerte in der 37. Minute einen Freistoß per Kopf, Verteidiger Luca Meisl brachte den Ball daraufhin aus kürzester Distanz nicht im Tor unter. Die einzige nennenswerte Chance der Rieder hatte davor Ante Bajic vorgefunden, dessen Nachschuss in Folge eines Freistoßes geblockt wurde (16.). Auf der Gegenseite ging ein flacher Schuss von Atanga knapp am Tor vorbei (33.).

Auch in die zweite Hälfte starteten beide Teams zunächst zurückhaltend, ehe die Admira zu drei Topchancen binnen weniger Minuten kam. Zunächst verhinderte Ried-Schlussmann Samuel Sahin-Radlinger den Gegentreffer nach einem Schuss von Roman Kerschbaum mit einer Glanzparade (60.) Nur drei Minuten später war es abermals der Goalie der Oberösterreicher, der einen platzierten Schuss von Atanga entschärfte. In Minute 65 verfehlte Luca Kronberger eine präzise Hereingabe von Dominik Starkl nur hauchdünn.

Der von Admira-Coach Damir Buric im Vorfeld geforderten besseren Chancenauswertung wurde damit nicht Genüge getan. Die Rieder legten in den letzten zehn Spielminuten zwar noch einen Gang zu, die finale Drangperiode blieb allerdings unbelohnt.

