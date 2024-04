Ried-Spieler wechselt in die Bundesliga

Die Wege von Fußball-Bundesligist SV Guntamatic Ried und Diego Madritsch trennen sich wie erwartet.

Der österreichische U19-Nationalspieler, dessen Vertrag im Sommer in Ried ausläuft, schafft den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga Madritsch unterschreibt beim SCR Altach- und unterzeichnet in Vorarlberg einen Vertrag bis 2027. Madritsch war als 10-Jähriger in den Nachwuchs der SV Ried gekommen, und gab ausgerechnet gegen Altach auch sein Bundesliga-Debüt. Sein erstes Bundesliga-Tor erzielte Madritsch in der Vorsaison beim 4:4 der Innviertler gegen Lustenau. Nach zahlreichen Einsätzen in der Vorsaison kam Madritsch heuer nicht mehr zum Einsatz. Zu den stockenden Vertragsverhandlungen kam auch eine Verletzungspause. Jetzt möchte Madritsch kommende Saison in Vorarlberg wieder voll durchstarten.

Eine Zukunft in Ried hat hingegen David Bumberger, dessen Vertragsoption gezogen wurde. Bei Jonas Wendlinger, Sandro Schendl und David Ungar werden die im Sommer auslaufenden Verträge nicht verlängert. Benjamin Sammer erhält seinen ersten Profivertrag.

