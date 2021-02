Live ab 18.30 Uhr: Ried will gegen Sturm überraschen

Sturm Graz hat in der Fußball-Bundesliga einen Arbeitssieg im Sinn. Nach der 1:2-Niederlage in Altach und einem mühsamen 1:0 im Cup gegen den Viertligisten Vienna empfängt der Tabellendritte am Dienstag den Aufsteiger SV Ried. Leicht wird die Angelegenheit nicht. Der Gegner hat nichts zu verlieren, der Grazer Rasen ist wieder einmal ramponiert, und einige Spieler sind angeschlagen. Die zehntplatzierten Rieder warten nach drei Spielen unter Miron Muslic noch auf den ersten Sieg und treffen nun laut ihrem Trainer auf die Mannschaft der bisherigen Saison. "Es ist eine unheimlich kompakte und geschlossene Mannschaft mit einer klaren Struktur. Sie haben die beste Defensive der Liga, weil schon die Stürmer und Achter hervorragend nach hinten arbeiten", sagte Muslic. "Aber an einem richtig guten Tag können wir dort überraschen. Wir haben nichts zu verlieren."

